Expo Pesca terá presença do ministro André de Paula

Novidade foi revelada durante encontro entre ministro da pasta e presidente da Bahia Pesca - Foto: Divulgação | Assessoria

A visita do presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória, ao Ministério de Pesca e Aquicultura nesta terça-feira, 18, em Brasília, resultou na confirmação da presença do ministro da pasta, André de Paula, na feira de negócios Expo Pesca & Aquicultura.

O evento acontece nos dias 3 e 6 de abril, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

Durante o encontro, Daniel Victória promoveu o lançamento da segunda edição do informativo Bahia Pesca em Revista e distribuiu exemplares para o ministro e para a secretária nacional de aquicultura, Tereza Nelma. A publicação mostra as principais ações realizadas pela empresa no segundo semestre de 2024.

Expo Pesca

Maior feira de pesca e aquicultura do Nordeste, a Expo Pesca fará sua estreia na capita baiana depois das duas primeiras edições realizadas em Aracaju (SE). O evento reunirá empresários, produtores, autoridades e especialistas de todo o país para debater as principais questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável do segmento.