Fátima Nunes assume presidência da Alba; saiba o motivo

Ivana Bastos transmite presidência da Alba para Fátima Nunes, que ficará no cargo durante uma semana - Foto: Sandra Travassos / Alba

A deputada Fátima Nunes (PT) assumiu interinamente a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), substituindo a titular, Ivana Bastos (PSD), que viajou neste sábado, 31, para os Estados Unidos, onde irá participar do Pan American Freedom Forum, em Orlando, na Flórida, em evento da Unale.

A transmissão de cargo foi no próprio gabinete da Presidência em rápida solenidade, com assinatura do livro de posse e publicação no Diário Oficial do Legislativo.

Pela primeira vez na assunção do posto, a primeira vice-presidente da Alba vai manter a agenda, os compromissos oficiais e os atos referentes às ações de cunho administrativo durante o período de interinidade. “Vamos manter a Casa funcionando, com toda serenidade. A permanência na chefia do Legislativo será breve, mas não nos isenta da grande responsabilidade e do zelo que será presidir a Assembleia da Bahia”, disse a petista.

Logo após a assinatura do ato de posse, a presidente Ivana Bastos elogiou sua companheira de Mesa Diretora e manifestou a certeza de que Fátima exercerá com habilidade e a competência de sempre a interinidade. “Fátima tem capacidade e muita experiência no Parlamento. Possui todas as qualidades para exercer o cargo e ainda manterá a ALBA sob o comando de uma mulher”, destacou Ivana.

O evento

O Pan American Freedom Forum está sendo promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), entre os dias 1° e 7 de junho, nos EUA. Além da deputada Ivana Bastos, participam da delegação baiana os deputados Samuel Júnior (Republicanos) e Fabíola Mansur (PSB).