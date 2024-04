Fez certo, diz Bruno após União expulsar mandante da morte de Marielle | A TARDE

Em coletiva de imprensa durante inauguração do Hospital Municipal Veterinário de Canabrava, na manhã desta segunda-feira, 25, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) se posicionou pela primeira vez sobre a expulsão do deputado Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ) de sua legenda.



“O partido já fez o que caberia fazer. Fez certo. De imediato, aplicou a sanção máxima, que foi o seu desligamento dos quadros partidários”, disse o prefeito de Salvador.

Chiquinho Brazão foi preso neste domingo, 24, por ser acusado, junto com outras duas pessoas, de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), em 2018.

“Esse deputado e outros do Rio de Janeiro já tinham entrado com o pedido de desfiliação na Justiça. O que o partido fez ontem foi dar uma resposta de imediato. No mesmo dia reuniu a executiva nacional e cancelou a filiação do deputado”, continua Bruno Reis.

“O acusado, ao que tudo indica, diante da investigação, é o autor do crime e tem que ser rigorosamente punido”, concluiu o prefeito.