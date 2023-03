Futuro presidente da UPB, Quinho comemora Aline Peixoto no TCM

O próximo presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), e prefeito da cidade de Belo Campo, José Henrique Tigre, mais conhecido como prefeito Quinho, se manifestou sobre a aprovação do nome de Aline Peixoto para a vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). A eleição para o cargo ocorreu nesta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa.



"É um dia emblemático, a primeira mulher a pertencer a Corte de Contas, com todo o simbolismo de sua aprovação ser neste 8 de março", destacou o gestor. O prefeito que toma posse à frente da UPB na próxima segunda-feira,13, também afirmou que Aline reforçará o papel orientador do órgão, mais próximo dos gestores baianos e das administrações municipais, "por toda vivência que tem na vida pública e conhecimento da realidade dos nossos municípios", afirmou.

Quinho já tinha afirmado sua defesa no nome da ex-primeira dama da Bahia, Aline Peixoto, para a vaga do TCM. Segundo ele, o fato de ser esposa do ex-governador e agora ministro, Rui Costa, fato criticado por alguns, é atributo importante que traz a nova conselheira a compreensão das dificuldades por quais passam os municípios baianos.