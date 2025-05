Geddel minimiza possível federação com Republicanos: “Embrionária”

Ministro conversou com exclusividade com o Portal A TARDE nesta quarta-feira, 14 - Foto: Reprodução Youtube | A TARDE Play

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), principal liderança emedebista na Bahia, demonstrou tranquilidade frente a uma possível federação com o Republicanos e seus possíveis impactos na política estadual. Em entrevista ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 14, ele afirmou que as negociações pelo acordo ainda estão embrionárias e, no momento, não o preocupam.

A notícia de que as conversas entre os dois partidos avançaram a nível nacional gerou apreensão na base aliada do governo Jerônimo Rodrigues (PT), já que o Republicanos, integrante da oposição, é considerado um partido mais forte que o MDB na Bahia, e poderia ficar com o comando da federação no estado. Esse contexto poderia tirar os emedebistas, ao menos oficialmente, da campanha do governador à reeleição.

De acordo com Geddel, porém, a federação ainda é algo distante de se concretizar e, por esse motivo, ainda não procurou os representantes do Republicanos na Bahia para tratar do assunto. O ex-ministro, inclusive, está indo a Brasília na próxima segunda-feira, 19, para dialogar com lideranças nacionais do MDB sobre o futuro da legenda.

“Não há conversa [com o Republicanos na Bahia]. Não há nem federação formatada. São conversas embrionárias. Estou indo até a Brasília semana que vem. Ela [a federação] pode acontecer, pode não acontecer, pode ser inviabilizada. Não se abriu discussão nenhuma, não. E, sinceramente, não tenho a mínima preocupação com isso, por enquanto”, assegurou Geddel ao Portal A TARDE.

“Vamos analisar, vamos conversar com todo mundo em Brasília e ver. Mas posso lhe afirmar que não tem nada fechado, nem nada batido o martelo, nem sinalização que vai dar certo ou não vai dar certo. Hoje, eu falei com muita gente. Tudo muito embrionário ainda. Muita conversa. As pessoas estão conversando, mas tem que aguardar, com calma, porque não tem nada definido ainda. Por isso não houve nenhuma conversa aqui, apesar de me dar bem com todo mundo aqui, do Republicanos da Bahia”, acrescentou o ex-ministro.

Geddel também garantiu que, caso as conversas por uma federação com o Republicanos avance, naturalmente sentará para conversar com os representantes da legenda na Bahia, começando pelo presidente estadual, o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA).

“Não tem dificuldade com Marinho, com ninguém. Todos somos amigos. Mas aí conversa. Política supera as dificuldades que eventualmente existam, se for esse o caminho”, concluiu o líder emedebista.