Governador nega que valor da ponte Salvador-Itaparica tenha aumentado

Gestor baiano também detalhou que está na expectativa - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Após especulações internas, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou, na manhã desta terça-feira, 10, que o orçamento para a realização das obras da Ponte Salvador-Itaparica tenha saído de R$ 9.3 bilhões para R$ 20 bilhões.

“É boato, não tem isso. Há uns 15 dias atrás, nós fizemos um movimento com o TCE [Tribunal de Contas do Estados], que, novamente, reforço a autonomia do Tribunal de Contas, mas a sua responsabilidade, o presidente com os conselheiros, chamaram a responsabilidade para dizer o que, que o TCE poderia contribuir para que uma obra importante pudesse ser realizada de uma forma mais justa possível”, disse, durante coletiva de imprensa.



O gestor baiano também detalhou que está na expectativa. “Tem uma mesa de mediação com o TCE, o consórcio o chinês e o governo do Estado para gente ver quais são os pontos divergentes e enquanto isso a obra não está parada, o serviço de sondagem de estudo está sendo feito [...] eu espero que a gente tenha logo a resolutividade da mediação do TCE.”

Jerônimo também antecipou o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o mandatário chinês Xi Jinping, que está prestes a vir ao Brasil. Entre as negociações dos países, está um acordo envolvendo a ponte.

“O presidente Lula sabe que precisaremos de algum aporte financeiro, já solicitei a ele para que o Estado possa fazer sua parte, mas também a União, uma obra como está necessariamente precisa de recursos federais. Em novembro, estará no Brasil o presidente chinês Xi Jinping e isso nos ajuda, porque na minha ida no ano passado a China com Lula foi conversado e Lula colocou como prioridade”, iniciou.



“É uma das obras prioritárias que o governo. [...] Sem dúvida nenhuma a obra a maior obra do presidente Lula nos últimos anos de governo, existem obras importantes, mas essa é uma delas e eu espero que em novembro o Lula e Xi Jinping assinem algum documento”, declarou.