Governo anuncia pacote de investimentos em Jequié

Autorização de obras feito pelo governador - Foto: Milena Fahel/GOVBA

O governo da Bahia autorizou, nesta sexta-feira, 11, uma série de obras, voltadas à mobilidade urbana, educação e infraestrutura, foram autorizadas em Jequié. As ações fazem parte do segundo dia de agendas institucionais do governador Jerônimo Rodrigues no município.

Entre os destaques, está a celebração de convênio com a Prefeitura de Jequié para a construção de um Centro de Educação Infantil na comunidade quilombola do Barro Preto. A escola se somará a outras que já colocam a Bahia como um dos estados com maior oferta de educação integral em comunidades quilombolas do Brasil, de acordo com o Censo Escolar nacional.

“A Bahia se destacou no ranking de estados que ampliaram a quantidade de oferta de educação de tempo integral em comunidades quilombolas e comunidades indígenas. É um indicador muito bom, que nos alegra muito. Educação em tempo integral tem relação direta com acesso à educação profissional, com o cuidado com os nossos estudantes, com a garantia de permanência deles na escola”, compartilhou o chefe do executivo baiano.

Na área de infraestrutura, foi assinada ordem de serviço para início das obras de urbanização e pavimentação dos câmpus I e II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). As melhorias incluem vias asfaltadas com piso intertravado, com foco em mobilidade, acessibilidade e organização do fluxo interno de veículos e pedestres.

Também foi assinada ordem de serviço para pavimentação do acesso ao Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Faraildes Santos, com investimento previsto de R$ 1,3 milhão para pavimentação com paralelepípedo, construção de calçadas e de rede de drenagem.

Ainda foi celebrado convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Conder, e a Prefeitura de Jequié para a requalificação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (Ceavig). O Estado estará à frente de obras de requalificação em boxes, praças, calçadas e pontos de ônibus do local, aportando mais R$ 5,8 milhões.

Para a avenida César Borges, que teve um trecho entregue nesta sexta-feira,11, foi autorizada também a elaboração de projeto para pavimentação de 3,5 quilômetros de trecho viário ligando Jequié ao entroncamento da avenida Tote Lomanto, em Vitória da Conquista. O orçamento estimado para o projeto chega a R$ 36 milhões.

Já para o acesso à BR-330, foi assinada ordem de serviço para pavimentação da chegada na rodovia que se conecta às avenidas Franz Gedeon, Beira Rio e Landulfo Caribé. As áreas de acesso ao Colégio Faraildes Santos, ao Instituto Federal da Bahia (Ifba) e ao bairro Sol Nascente também serão pavimentados.

Malha aérea

O governador Jerônimo Rodrigues ainda autorizou a elaboração do projeto de drenagem externa do aeródromo de Jequié, com valor estimado em R$ 8 milhões.

Foi assinada ainda ordem de serviço para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Zimbrunes/Itaigara. Além de melhorias e ampliação da estação de tratamento de esgoto de Jequié.