Governo da Bahia deve firmar parceria com ACBEU

Ideia da ação teve início após a SEC detectar o interesse dos alunos em aprender uma nova língua - Foto: Josenildo Almeida | Secom BA

O governo da Bahia, através da Secretaria de Educação do Estado, negocia junto à escola de línguas ACBEU uma parceria para reforçar as aulas de inglês dos estudantes da rede pública, conforme adiantou a líder da pasta, Rowenna Brito, em conversa exclusiva ao Portal A TARDE.“Para nós, não cabe que o ACBEU seja só para quem pode pagar.”

“A gente quer pagar por aqui para o ACBEU com a expertise deles fazer atividade com os nossos estudantes. Então, a gente está construindo essa parceria”, disse, ao acrescentar que nada ainda foi oficializado, mas que o plano para o trabalho já está sendo construído.



De acordo com Rowenna, a estimativa é que o projeto seja posto em prática já em 2025.



POLITICA Visita de Rowenna Brito , secretária da Educação do Estado da Bahia. Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE Data: 24/07/2024 | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Interesse pelo idioma



A ideia da ação teve início após a SEC detectar o interesse dos alunos em aprender uma nova língua. A análise foi realizada através de um levantamento com a quantidade de downloads que um aplicativo de curso de línguas foi registrado nos tablets dos estudantes entregues pelo governo.

“O Duolingo é o aplicativo mais usado pelos estudantes no tablet que a gente colocou”, reforçou.

Além disso, Rowenna ressaltou que tem enviado estudantes para participar de projetos fora do Brasil ou de cunho internacional em outras cidades



“Nem o professor, nem o estudante sabem o outro idioma. Então, esse é um desafio que a gente vai precisar incorporar”, disse, complementando que a língua que os estudantes mais tem interesse é o inglês e o mandarim.

POLITICA Visita de Rowenna Brito , secretária da Educação do Estado da Bahia. Na Foto: João Mello Leitão, presidente do Grupo A Tarde com a secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito e Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A Tarde. Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE Data: 24/07/2024 | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A secretária esteve em visita ao Grupo A TARDE e foi recebida pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.



