Governo da Bahia institui comitê de políticas públicas para juventude

Coijuve vai integrar a Coordenação Geral de Políticas para as Juventudes - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

A Bahia será o primeiro estado brasileiro a instituir um Comitê Institucional da Política Pública de Juventude (Coijuve). O anúncio da criação do órgão permanente foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta terça-feira, 10. O Coijuve vai integrar a Coordenação Geral de Políticas para as Juventudes, vinculada à Secretaria de Relações Institucionais (Serin).

De acordo com o governador, o Coijuve vai atuar para dentro do Estado, organizando ações em diferentes áreas. “É fundamental para a gente integrar as pautas das juventudes com políticas públicas importantes, como o acesso à água, habitação, esportes, cultura, educação. E eu quero acreditar que isso deverá ser multiplicado também em muitos municípios. Nós estamos seguindo uma política nacional da juventude, orientada pelo governo do presidente Lula e, aqui na Bahia, queremos demarcar esse espaço, trazendo as secretarias para o seu lugar”, explicou Jerônimo.

Novidade foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Ao todo, o Comitê será composto por representantes de 28 órgãos do Estado. Para o coordenador-geral de políticas para a juventude, Nivaldo Millet, a criação do Comitê consolida essa integração das pautas para os jovens com as demais ações do governo.



“Nesse governo a gente tem vez e voz. E o Comitê Institucional de Políticas para a Juventude consolida isso, porque combater a fome é uma pauta de juventude, o acesso à água é uma pauta de juventude. Então o governador institui, a partir desse decreto, um comitê que garante a nossa participação nas agendas que são construídas por todas as secretarias de governo, para a gente conseguir trabalhar para garantir o futuro que a gente tanto espera para a juventude da Bahia”, afirmou Millet.

Faz parte das atribuições do Comitê analisar a compatibilidade entre as medidas previstas na Política Estadual de Juventude e as deliberações das conferências de juventude, os planos plurianuais e outras diretrizes do governo estadual; propor regras para a criação de fontes de financiamento das políticas públicas do governo estadual para a juventude; monitorar e elaborar respostas às demandas recebidas dos movimentos de juventudes pelo governo estadual.



O titular da Serin, Jonival Lucas, destacou que “o fortalecimento das ações de governo para a juventude é a integração de todas as secretarias trabalhando num só objetivo, que é o de oportunizar o acesso aos diversos programas estaduais. Hoje, a Bahia sai na frente dos diversos estados brasileiros, seguindo uma política nacional e ampliando as ações para os jovens junto aos diversos setores”.