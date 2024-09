Governo dá novo passo para construir campus do IFBA em Cajazeiras

Campus Salvador do IFBA - Foto: Liliam Caldas / Divulgação

O governo da Bahia deu um passo que pode ser considerado inicial para a construção do novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no bairro de Cajazeiras, em Salvador, após meses de diversos debates. A gestão autorizou, nesta segunda-feira, 10, a desapropriação de uma área situada na Avenida 29 de Março para o início das obras da estrutura.

Conforme o documento que detalha o anúncio, o espaço, que tem 30.375,76m², ficará sob responsabilidade da Secretaria da Educação (SEC), com o apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), que estão autorizadas a iniciar as ações no local, em caráter de urgência.



Em março deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) havia antecipado com exclusividade a informação ao Grupo A TARDE de que o presidente Lula (PT) anunciaria a construção de 100 institutos federais no Brasil, oito deles na Bahia, sendo um instalado em Salvador.



Na ocasião, a expectativa era que o IFBA fosse no Subúrbio Ferroviário e bairros populares do miolo soteropolitano, como Cajazeiras e Castelo Branco, que foram citados pelo gestor estadual. No entanto, desde então, nenhuma novidade sobre o assunto foi levantada e não havia ainda nenhuma confirmação sobre o local ou prazo para início sobre qualquer processo envolvendo o projeto.