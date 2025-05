Investimentos estaduais superam R$ 16 bilhões no biênio 2023-2024

Investimentos bateram recorde nos últimos dois anos - Foto: Matheus Landim - GOVBA

O Estado da Bahia registrou, no biênio 2023-2024, o maior volume de investimentos já realizado nas últimas décadas por um governo baiano em sua etapa inicial de gestão: foram ao todo R$ 16,08 bilhões aplicados em obras e ações com foco na melhoria das condições de vida da população.

Além disso, na gestão liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues, a Bahia permaneceu, nestes dois primeiros anos, entre os líderes do país no setor, mantendo o segundo lugar em investimentos e tendo à frente, como sempre, apenas São Paulo. O volume investido pelo governo baiano, no entanto, ultrapassa o do estado mais rico do país quando se considera a proporção entre os respectivos orçamentos anuais.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), os desembolsos ocorreram majoritariamente nas áreas social e de infraestrutura, que respondem por 88,4% dos investimentos totais realizados nos anos de 2023 e 2024 e receberam valores equivalentes. Somando-se os recursos investidos em saúde, segurança e educação, que integram a área social, o total aplicado somou R$ 7,03 bilhões nos dois últimos anos. Incluindo a construção e a recuperação de rodovias, obras de urbanismo e saneamento, entre outros itens, a infraestrutura somou, por sua vez, R$ 7,18 bilhões no mesmo período.

"Esses investimentos se traduzem em mais qualidade de vida para a população e mais desenvolvimento para a Bahia. Temos percorrido todas as regiões do estado, fazendo entregas importantes, tendo como objetivo principal fazer a diferença na vida do povo, seja com acesso a escolas bem equipadas, unidades de saúde de qualidade, estradas devidamente recuperadas, entre outras melhorias e avanços. Sabemos que ainda temos muito a fazer, mas com a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

Recursos próprios

O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, ressalta que a maior parte dos investimentos realizados nestes dois primeiros anos da gestão foram assegurados com recursos próprios. Em 2023, por exemplo, dos R$ 8,38 bilhões investidos, menos de 10% dos desembolsos feitos pelo governo foram provenientes de operações de crédito, que somaram R$ 764,1 mil. O restante foi assegurado por recursos do Tesouro estadual. Já em 2024, dos R$ 7,69 bilhões desembolsados para investimentos, dois terços vieram de recursos próprios, ou seja, R$ 5,39 bilhões, cabendo R$ 2,3 bilhões aos aportes de operações de crédito.

"Graças à agenda de gestão implementada sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, a Bahia tem mantido o ritmo de investimentos públicos e ao mesmo tempo assegurado o equilíbrio das contas estaduais, inclusive com um dos menores índices de endividamento do país", observa Vitório. A Agenda Bahia de Gestão, explica, reúne pilares como a qualidade do gasto público, a modernização do fisco e o combate à sonegação.

Qualificação dos serviços públicos

Junto com o volume inédito de recursos aplicados, a qualificação dos serviços públicos também está entre as marcas da atual pauta de investimentos na Bahia, que neste sentido aprofunda e amplia o alcance de políticas bem-sucedidas implementadas em gestões anteriores. Um dos mais relevantes símbolos desta diretriz são 79 novas escolas construídas, 145 ampliadas, 152 unidades modernizadas nestes dois anos em toda a Bahia. Equipadas para propiciar a aplicação das melhores práticas pedagógicas, as novas escolas vêm estabelecendo um novo padrão na formação educacional dos jovens baianos.

Na área de Saúde, ao mesmo tempo em que segue ampliando a rede de hospitais e policlínicas em todo o território do estado, a atual gestão deu significativos passos adiante para a configuração de uma rede pública equipada para tornar o cuidado com os baianos ainda mais abrangente e especializado. Foram 1.281 novos leitos em quatro hospitais estadualizados e duas novas unidades, além de quatro unidades ampliadas, duas Unidades de Alta complexidade em Oncologia (Unacons) e duas maternidades.

São exemplos, neste sentido, as entregas, em Salvador, do maior hospital estadual em Ortopedia e Traumatologia do país e da reforma e ampliação do Hospital da Mulher. No que diz respeito à expansão e à qualificação da rede no interior, destaque para as inaugurações do Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas, e da 26° Policlínica Regional, em Ilhéus.

A implementação das Câmeras Corporais Operacionais nos fardamentos dos policiais, iniciada em 2024, é uma das principais iniciativas na área de Segurança Pública, ao lado da ampliação do Sistema de Reconhecimento Facial da Bahia, que já chegou a 81 cidades baianas e tem sido utilizado em grandes eventos na capital e no interior. O uso crescente de novas tecnologias para enfrentamento à criminalidade, a exemplo do videomonitoramento, é complementado com a aquisição de armamentos, viaturas e outros itens destinados a tornar mais efetiva a ação das polícias baianas.

Na infraestrutura, no biênio 2023 - 2024, estão entre os marcos as entregas de 2,7 mil quilômetros de rodovias construídas ou recuperadas e, em Salvador, da Linha Azul, obra iniciada na gestão anterior. A obra deu sequência às intervenções estruturantes na melhoria da mobilidade na capital por parte do Governo do Estado, que incluíram ainda a autorização para início das obras e a aquisição dos veículos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.