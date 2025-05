Ala do PT desafia indicação de Wagner e quer lançar chapa opositora

Bandeira do PT - Foto: Divulgação | PT Bahia

Uma ala do Partido dos Trabalhadores (PT) Bahia, resistente ao nome do militante do Movimento Sem Terra (MST), Tássio Brito, apresentado pelo senador Jaques Wagner, decidiu montar uma nova chapa para enfrentá-lo na disputa interna pelo comando da sigla.

O candidato apresentado pelo congressista baiano desagradou cinco das principais tendências internas da sigla – Democracia Socialista, Construindo um Novo Brasil, Movimento PT, Resistência Socialista e Coletivo Avante - que firmaram compromisso nesta quarta-feira, 30, para a construção de diretrizes com foco na independência da legenda.

“Vamos construir o PED como instrumento de diálogo, de debate político e de afirmação de compromisso com a estabilidade política do PT”, diz a nota.

E complementa: “Com independência e protagonismo, o PT vai disputar os rumos e espaços estratégicos, no diálogo e sintonia permanente, comprometido com a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula”.

A movimentação acontece três meses antes das eleições internas para a escolha do novo dirigente partidário após o atual presidente Éden Valadares anunciar que não concorrerá à reeleição, conforme publicado por A TARDE, em março deste ano.

Com base no comunicado, as tendências dizem estar insatisfeitas com a atual condução do PT na Bahia e apostam em uma mudança e na autonomia da sigla.

“É o projeto coletivo que deve guiar nossa atuação”. “A atual conjuntura política impõe grandes desafios. Reorganizar o partido para oferecer esperança e alimentar os sonhos de um futuro coletivo, com mais dignidade e cidadania, deve ser o fio condutor de nossas ações neste PED”, diz outro trecho da nota.

Eleições 2026

Mirando as eleições de 2026, as forças políticas também mencionaram a importância do fortalecimento das bancadas do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Câmara dos Deputados a fim de enfrentar o grupo de oposição.

“Garantir a ampliação de nossas bancadas é fundamental para defender e ajudar os governos de Jerônimo e Lula no próximo período”, afirmaram.

No comunicado, eles também dizem que o partido deve “impedir que projetos da direita carlista e da extrema-direita retomem o controle do Estado”.

Eixo de atuação

Para isso, as forças políticas da legenda propõem uma plataforma dividida em quatro eixos principais: Autonomia Partidária, Gestão Coletiva e Democrática, Atualização Programática e Fortalecimento Eleitoral.

“O PT precisa de uma direção que esteja presente nos territórios, realizando reuniões em diferentes regiões, fortalecendo a militância e ampliando o enraizamento popular do projeto político do partido”, diz o texto.

Éden fora da disputa

Atual presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares não será candidato à reeleição para o cargo, que comanda há seis anos. A decisão foi tomada por ele após indecisão e consultas com familiares e correligionários. A declaração foi dada com exclusividade ao Portal A TARDE.

Defensor da renovação de quadros políticos do partido, inclusive no comando da sigla, Éden falou em "ciclo cumprido" e que a hora é de dar oportunidade ao novo. Éden já vinha tratando do assunto publicamente desde o início do ano, mas enfatizava que decisão só sairia após o Carnaval.

“É preciso dar oportunidade para que um novo quadro, um novo dirigente, tenha oportunidade de continuar esse processo de promoção de novas lideranças e de renovação do partido. Além do mais, aprendi com Zezéu e Wagner que na política a gente não pode ter apego aos cargos. A gente cumpre ciclos e renova novos desafios. Josias cumpriu o ciclo dele, Jonas, Everaldo, agora eu cumpri e é chegada a hora de dar oportunidade ao novo”, disse.