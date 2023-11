"Jamais haverá faca no pescoço", diz Niltinho sobre G8 | A TARDE

O novo bloco informal da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) criado com o intuito de dar sustentação ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) está sendo bem avaliado pelos membros governistas. O líder do PP, Niltinho, explicou a formação da bancada G8. O parlamentar participou da entrega do projeto Bahia sem Fome, ao lado do chefe do Executivo.

“Esse bloco tem o objetivo único de tratar as questões da Casa, participar dos debates, contribuir com a Casa e com o governador Jerônimo. Essa é a nossa meta, colocamos isso desde o início", disse.

A bancada conta com oitos deputados, de três partidos diferentes: MDB, PP e PSB. Os parlamentares que fazem parte deste bloco são Matheus Ferreira, Rogério Andrade, ambos do MDB; Niltinho, Hassan, Antônio Henrique, Eduardo Salles, ambos do PP; Fabíola Mansur e Soane Galvão, do PSB.

O Progressista voltou a reafirmar que não haverá nenhum tipo de pressão por parte dos membros do grupo para ocupar qualquer tipo de cargo.

"Da nossa parte jamais haverá faca no pescoço para ocupar cargos, assim que a gente vai conduzir. Acho que isso só soma para o governador", reafirmou Niltinho.

O regimento interno da Casa, contudo, ainda não permite que o bloco seja formalizado. A oficialização deste novo grupo acontecerá em fevereiro, quando inicia o novo ano legislativo.