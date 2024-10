Jerônimo anuncia investimentos bilionários para cultura na Bahia

Novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 16 - Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou, nesta quarta-feira, 16, 29 editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB Bahia), que irão contemplar mais de mil projetos culturais. Durante coletiva de imprensa, o Executivo estadual falou sobre a importância da ação, que investirá R$ 1,1 bilhão na cultura do estado.

Os recursos também serão destinados à construção, manutenção e ampliação de espaços culturais, à criação dos CEUs da Cultura e à aquisição de bens culturais.

“Estar aqui hoje lançando uma política nacional, Aldir Blanc, é uma política nacional, resgatada e fortalecida. O apoio ao hip-hop, à capoeira, aos mestres, contempla todas as riquezas da política cultural do estado da Bahia. O estado fez sua parte, cadastrou no edital, recepcionou o recurso. Estamos falando de R$ 110 milhões do estado e R$ 110 milhões dos municípios por ano, durante cinco anos. São R$ 1,1 bilhão movimentando a economia só na Aldir Blanc, fora a Paulo Gustavo e outros investimentos feitos pelo estado e pela União”, afirmou o governador.

Leia mais

>> Jerônimo dá detalhes da agenda de Lula em Salvador; veja

>> Jerônimo Rodrigues espera Lewandowski para entrega de viaturas

>>"Não ficará sem amparo", garante Jerônimo sobre Adélia Pinheiro

A nova política cultural visa não apenas fortalecer as tradições urbanas e populares, como o hip-hop e a capoeira, mas também dar destaque especial às comunidades indígenas. De acordo com o governador, cerca de 30 aldeias serão beneficiadas com a construção de centros de artesanato e cultura indígena, feitos com as próprias mãos e materiais dessas comunidades, sendo que oito serão contempladas até o final do ano.