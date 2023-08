Jerônimo debate direitos de quilombolas com presidentes do STF e TJBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se reuniu com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), ministra Rosa Weber e desembargador Nilson Soares Castelo Branco, respectivamente, para conversar sobre ações voltadas para garantias de direitos das comunidades quilombolas e sobre o assassinato da líder quilombola, Mãe Bernadete.

O encontro acontece uma semana após a morte da Ialorixá, que foi assassinada a tiros dentro do próprio Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. Em julho, na visita da presidente do STF na Bahia, a líder religiosa havia relatado que estava vivendo sob ameaças e pediu ajuda a última instância federal.

Durante o encontro entre os chefes do Judiciário federal e estadual, que aconteceu na noite da última sexta-feira, 25, o gestor baiano debateu sobre o estágio das investigações do caso e os desafios relacionados ao tema.

Na oportunidade, o governador pediu à ministra o apoio do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no acompanhamento das investigações também do caso Binho do Quilombo, Fábio Gabriel Pacífico dos Santos, filho de Bernadete morto em 2017, cujas investigações estão sob responsabilidade da Polícia Federal.