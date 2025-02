Jerônimo destaca necessidade de diálogo com todos os prefeitos

Jerônimo Rodrigues - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou nesta segunda-feira,10, sobre a relação com o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil). O petista garantiu que irá se encontrar com todos os gestores, independente do lado político.

“Eu tenho dito, vocês têm ouvido, eu não vou hesitar em sentar. Eu tenho que encontrar com todos os prefeitos da Bahia. A eleição de 2024 se passou, a de 2022 se passou, esse é um ano limpo. Troquei mensagem esta semana com ele sobre a concessão do serviço da Embasa, que ele [Zé Ronaldo] já publicou a portaria transmitindo para o estado”, disse Jerônimo durante coletiva de imprensa em Conceição do Jacuípe.

Jerônimo também revelou que o novo Centro de Convenções de Feira de Santana deve ser responsabilidade do setor privado. Além disso, o governador comentou sobre outras obras na Princesinha do Sertão.

“Eu estou aguardando, estão trabalhando, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Cultura, e eu espero, tão logo. Eu acho que, por que eu estou fazendo isso? Porque eu defendo que o setor privado é melhor do que o estado nisso. Só puxar eventos, casados com restaurantes, casados com hotéis, pousadas. Eu passei sua mensagem para ele, para que nós pudéssemos analisar se tem condição de fazermos as formaturas, enquanto o nosso Centro de Convenções da Universidade Estadual de Feira de Santana não se conclui. Está em obra, está no ritmo bom. Em setembro, a gente conclui o Centro de Convenções, vamos chamar logo assim, da UEFS, que ali realmente é grandioso. Então, nós teremos o Centro de Convenções da UEFS, o Centro de Convenções de Feira de Santana, e ainda tem o Amélio Amorim que estamos reformando”, revelou o governador.