Jerônimo faz entregas de R$ 60 milhões em Contendas do Sincorá

Em nova viagem ao interior do estado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi a Contendas do Sincorá neste domingo, 30, e realizou entregas que, juntas, somam cerca de R$ 60 milhões em investimentos do governo da Bahia.

O maior desses investimentos esteve na recuperação da pavimentação em 87 km da BA-026, no trecho que vai até Maracás. Só nessa intervenção, o governo do estado aplicou R$ 57 milhões em recursos, visando facilitar o escoamento da produção agrícola na região do Sertão Produtivo.

“A cidade está bem cuidada. Pretendemos expandir ainda mais essa obra com a pavimentação de outros trechos da cidade, no acesso aos distritos”, revelou o governador.

Outra intervenção do governo da Bahia em Contendas do Sincorá foi a modernização e a ampliação do Mercado Municipal, em uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que teve um investimento de R$ 1,3 milhão. No local, foram instalados novas barracas e novos boxes para os comerciantes.



Também foram entregues a iluminação em LED do estádio municipal, praças nos distritos Casa de Pedras e São Gonçalo, sistema simplificado de abastecimento de água na localidade de Palmeiras e uma ambulância, que vai contribuir para o atendimento à saúde no município.

Em mensagem à população, o governador revelou que deverá retornar ao município ainda em 2024, para a entrega de um novo colégio estadual com ensino de tempo integral. A obra ainda está sendo realizada, 85% concluída.

“Em breve, voltarei a Contendas do Sincorá para entregar mais uma escola de tempo integral, com R$ 24 milhões de investimentos. Uma unidade com 12 salas de aula, quadra, teatro, campo, laboratórios, restaurantes”, anunciou Jerônimo, durante visita às obras.

Ainda durante visita ao município, um pacote de obras foi anunciado pelo governador: quatro sistemas de abastecimento de água, duas quadras poliesportivas, ponte de concreto sobre o rio da Malhada, construção de 11 casas populares na sede e casa do Vazante, Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Sertaneja, um posto de saúde na comunidade quilombola de São Gonçalo, uma creche com seis salas de aula e o recapeamento asfáltico da passagem urbana de Contendas do Sincorá.