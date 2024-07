Jerônimo libera R$ 6 milhões para reformar hospital em Elísio Medrado

Governador garantiu o dinheiro necessário para entregar a reforma do hospital - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi neste sábado, 29, ao município de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá, para entregar uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a primeira do município; e um trecho de 4 km que recebeu nova pavimentação na BA-120.

Apesar das entregas, o destaque da visita de Jerônimo a Elísio Medrado foi a assinatura, por parte do governador, de uma autorização para que a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) celebre um convênio com a prefeitura local, no valor de R$ 6 milhões, para a conclusão da reforma da Casa de Saúde Maria Lapa Bittencourt.

“O mais forte foi o anúncio do investimento de 6 milhões para a Casa de Saúde, para que quarta-feira já seja publicado no Diário Oficial. Dia 4, o dinheiro estará na conta, e o prefeito já pode até o dia 5, pela Lei Eleitoral, licitar a obra e, na sequência, aguardar o prazo”, declarou o governador.

A Casa de Saúde Maria Lapa Bittencourt, que será reconstruída e ampliada, tem perfil de hospital geral e dispõe de 12 leitos, todos disponíveis para o SUS, nas especialidades de obstetrícia, clínica geral e pediatria.

“É um hospital de pequeno porte, mas que tem uma funcionalidade e uma produtividade muito boas e que ajuda no processo do sistema da regulação. Sem dúvida, é um hospital que precisa da recuperação estrutural, então, será um novo hospital praticamente, com um projeto aprovado pela Vigilância Sanitária, então ele vem agora com todas as características da RDC, como centro de parto natural”, antecipou a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

Jerônimo também autorizou a Seinfra a pavimentar a passagem urbana da BA-120, em Elísio Medrado, e ainda os trechos que ligam Monte Cruzeiro à Reserva Gambá, Ladeira do Dendê, Acajú e Sapucaia, enquanto a Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) foi autorizada a conveniar com o município a recuperação da Praça Gil Procônio Lapa.

A Embasa foi autorizada a iniciar a implantação do Sistema de Abastecimento de Agua das localidades de Lagoa da Onça, Rio Verde, Poço do Urso e Sarambeque, além da elaboração do projeto de extensão da rede de água nas localidades de Sapucaia, Canabrava, Tabuleiro dos Crentes, Alto Maracanã, Alto São José, Rio Vermelho e Sítio do Meio.