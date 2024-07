Jerônimo prestigia festa de São Pedro no Recôncavo

Governador dançou forró com moradores da comunidade - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi na noite deste sábado, 29, ao distrito de Sapucaia, na zona rural de Santo Antônio de Jesus, para prestigiar as festividades em homenagem a São Pedro na localidade. Segundo ele, as festas juninas geram inúmeros benefícios para a economia do interior baiano.

“Faço isso porque nós lançamos uma programação que incentiva os festejos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro, que é uma forma de preservar as tradições e garantir o acesso à cultura para a população”, afirmou o governador.

“Nossas comidas e bebidas típicas, dançar forró e quadrilha, a sanfona, mas, também, para gerar e rodar economia. Nas festas juninas, a cidade toda se mobiliza, tem restaurantes e supermercados cheios. Então, minha ida em Sapucaia é um marco de um governador estar em um forró, em uma festa de São Pedro, animando a nossa cultura regional", acrescentou.

Antes, Jerônimo já havia visitado os municípios de Cachoeira e Elísio Medrado, onde onde entregou obras e deu autorizações para ações nas áreas de infraestrutura, saúde, abastecimento de água, entre outras.