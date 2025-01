Jerônimo: “Quem não fez uma transição decente, não tem meu apoio”

Jerônimo pediu paciência aos prefeitos reeleitos, que passaram por um esquema de transição mais tranquilo - Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues fez questão de deixar claro nesta segunda-feira, 13, que não irá tolerar o caos deixado por ex-prefeitos, sejam eles aliados ou opositores, nas prefeituras baianas. Os gestores sucessores têm reclamado de falta de recursos nos municípios e decretado Estado de Calamidade Pública nas cidades.

Durante encontro de prefeitas, prefeitos e vices do Partido dos Trabalhadores, Jerônimo foi questionado se tomará as mesmas medidas com ex-prefeitos aliados, como no caso de Lauro de Pretas e Ilhéus, com Moema Gramacho e Marão.

Leia também:

>> Jerônimo garante diálogo com prefeitos da oposição: "Obrigação minha"

>> Deixada por Marão, prefeitura de Ilhéus decreta emergência em saúde

>> “Terra arrasada”, diz Luiz Caetano após assumir gestão de Camaçari





“Eu não sou seletivo, já falei e repito, o certo é para todos e para todas, o dinheiro é público, quem não fez com decência uma transição, não tem o meu apoio, eu não concordo com isso, todos nós temos uma lei, tem uma Constituição que estabelece que a partir do dia 6 de outubro, quando terminou as eleições, tinha que começar um processo de transição e eu não concordo com a forma como muitos estão fazendo, todos que eu até agora recebi reclamam que não tem, às vezes, listagem de servidores concursados, às vezes são carros bons sem bateria, sem pneus, eu tô poupando não, eu tô recebendo todos e receberei", disse o governador.

Jerônimo pediu paciência aos prefeitos reeleitos, que passaram por um esquema de transição mais tranquilo e estão com as contas dos municípios em melhor condição, para priorizar os novos gestores.



"Vou deixar o restante de janeiro, fevereiro, para poder receber os prefeitos e eu estou combinando com aqueles que fizeram a transição tranquila, que foi reeleição, que o grupo reelegeu, que tem tranquilidade, me esperem um pouco porque eu não posso deixar um prefeito ou uma prefeita tendo que recuperar o prédio da prefeitura, as secretarias, esperando pelo menos 5, 6 meses, não tem meu acordo quem não fez a transição decente", pontuou.