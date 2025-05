Jerônimo revela os possíveis investimentos do Brics na Bahia

Governador foi entrevistado no programa Café das 7, da Rádio A TARDE FM. - Foto: Gabriela Silva / GOVBA

Em entrevista ao programa Café das 7, da Rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 22, o governador Jerônimo Rodrigues revelou o teor da reunião que teve com Dilma Rousseff, atual presidente do Banco do Brics - grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Na ocasião, o petista buscou recursos para viabilizar projetos de infraestrutura estratégicos para o estado.

“Um dos pontos que nós colocamos na mesa foi o porto FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), para que quando a obra estiver concluída, já tenhamos um porto, o Porto Sul. Isso foi um projeto. Discutimos com ela essa viabilidade”, revelou.

Outro projeto debatido com a ex-presidente da República foi a ampliação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) até Alagoinhas, no Litoral Norte baiano.

“Nós já tivemos aprovado agora no PAC que é um programa que Rui Costa coordena, um orçamento para gente poder elaborar um estudo, estendendo o VLT ali da região do Subúrbio até Alagoinhas, passando por Simões Filho, Camaçari, pegando a mesma linha férrea que existia e funcionava no passado. A ideia é pegar essa ferrovia e fazer a possibilidade de, quem sabe, já botarmos na mesa da Dilma, para que nós possamos captar recursos com o Brics.

Ponte Salvador-Itaparica

Na visita ao Grupo A TARDE, o governador detalhou sua recente viagem à China, realizada na última semana ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o gestor, entre as principais pautas tratadas estiveram os avanços para destravar o projeto da Ponte Salvador-Itaparica, além do interesse manifestado pelo presidente da China em participar da iniciativa.

“Lula cravou um pedido para que o governo chinês pudesse ajudar a gente nesse projeto da Ponte. É um projeto que o próprio Xi Jinping [presidente da China] falou que está na lista dos projetos estratégicos entre relações internacionais Brasil e China”, afirmou.

Segundo o gestor, a viagem também foi importante para prospectar possíveis investimentos futuros para o Estado. Durante o encontro, o governo apresentou o potencial energético da Bahia em um seminário que reuniu cerca de 400 empresários chineses.

“Eu tive a oportunidade de ser convidado a apresentar o potencial que a Bahia tem. No ramo de energia eólica, energia solar, biomassa e outros projetos de investimentos. Foi um quadro muito marcante na China. Nós conseguimos abrir diversas frentes e já deixamos um conjunto de contatos para que os alguns empresários possam vir para Bahia e investir”, declarou.