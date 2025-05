MPF marca audiência pública sobre Ponte Salvador-Itaparica

Audiência pública que vai debater impactos da ponte está marcada para o dia 11 de junho - Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) marcou uma audiência pública sobre os impactos da implantação do Sistema Rodoviário da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica sobre as comunidades tradicionais da área de influência do empreendimento.

De acordo com o edital de convocação publicado na edição desta quinta-feira, 22, a sessão será aberta a toda a sociedade e terá por finalidade a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas para instruir o Inquérito Civil sobre o assunto.

A audiência pública será realizada no dia 11 de junho, a partir das 14h, no Auditório da Procuradoria da República na Bahia. Quem quiser participar precisa fazer a inscrição prévia por meio do e-mail, [email protected], até às 18h do dia 10 de junho.

Conforme o documento, serão enviados convites para participação de representantes da Defensoria Regional de Direitos Humanos na Bahia, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE) e à Concessionária Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S.A.

Demandas surpresas

Em sua ida para a China na última semana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu duas vezes com as empresas que formam o consórcio responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica. No primeiro encontro, o petista foi surpreendido com algumas demandas dos chineses.

Os pedidos realizados pelo consórcio foram uma surpresa, já que, há três meses, o governo baiano chegou a um acordo com os chineses para a realização de um termo aditivo no contrato de construção da ponte, em uma negociação mediada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No segundo encontro, porém, os consensos foram construídos entre a equipe do governo baiano e os representantes das empresas chinesas, devolvendo o otimismo de Jerônimo para o início das obras ainda neste mandato.

A ponte

A expectativa do governo é que o Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios. O custo total estimado da obra é de R$ 10,42 bilhões.

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, conforme análises apresentadas pela Concessionária, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz.