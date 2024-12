Jornalistas de A TARDE recebem Prêmio Jânio Lopo pela 2ª vez

Repórteres premiados do Grupo A TARDE, Eduardo Dias (à esquerda) e Gabriela Araújo (à direita) - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Promovido pela Câmara de Vereadores de Salvador, o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo, que está em sua nona edição, consagrou, mais uma vez, os jornalistas da editoria de política do Grupo A TARDE.



Eduardo Dias, na categoria Portal, e Gabriela Araújo, na categoria Impresso, foram agraciados com a homenagem durante sessão especial no Plenário Cosme de Farias nesta quarta, 11. Essa é a segunda vez que ambos conquistam o prêmio.



Já agraciado com as medalhas Thomé de Souza e Título de Cidadão de Salvador no ano passado, Eduardo Dias venceu mais uma vez o prêmio na categoria Internet, enquanto Gabriela Araújo conquistou também pela segunda vez a honraria na categoria Jornal Impresso.



Em seu discurso, Eduardo, que também já foi agraciado com as Medalha Thomé de Souza e o Título de Cidadão Soteropolitano, agradeceu aos colegas de A TARDE e reforçou a importância de praticar um jornalismo com credibilidade e como um serviço essencial para a população.

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

“Hoje é um dia especial para a categoria. Ser reconhecido com o prêmio que leva o nome de Jânio Lopo, que era um profissional ético e que deixou um legado na comunicação, é extremamente gratificante. Esse prêmio, costumo dizer, não é só meu, mas coletivo e de toda nossa equipe de política e do Grupo A TARDE", disse.



Já Gabriela, celebrou a conquista e valorizou a sua representação para a ocupação feminina nos espaços políticos. disse estar contemplada de poder representar as mulheres da política.

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

“Para mim é uma honra ganhar este prêmio novamente e mais uma vez representando o Grupo A TARDE e, também, sendo a única mulher contemplada nas duas últimas edições. Espero que a partir de hoje mais mulheres possam ganhar, que mais mulheres ocupem esses espaços e que o grupo A TARDE continue demonstrando a sua força e importância para o jornalismo baiano", declarou.

O editor de Política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde, também fez questão de parabenizar a dupla e reforçou o protagonismo da equipe na cobertura política do estado.,



“Ser agraciado com essa premiação, e de forma dupla, é importante para mim, para nossa equipe e para todo o Grupo A TARDE. É um reconhecimento do trabalho íntegro e de qualidade que a nossa equipe de política faz e é importante se ver reconhecido pela própria classe política. É a mostra de que o A TARDE está no caminho certo e que detém o protagonismo que lhe é devido como um dos veículos mais tradicionais deste país. Recebemos essa homenagem com muito entusiasmo e vamos continuar em busca de consolidar cada vez mais o trabalho de excelência que é feito por nossa equipe o que, invariavelmente, resultará em mais prêmios", afirmou Fernando.



Também presente na premiação, o Coordenador geral dos portais A TARDE e Massa!, do Grupo A TARDE, Rafael Tiago comentou sobre a honraria e ressaltou a qualidade da editoria de Política do Portal que já se comprovou ser a melhor do Estado.

“Foi mais que merecido. São dois profissionais de excelência, que representam o topo da nossa categoria de jornalistas políticos aqui da Bahia. São pessoas que vêm desempenhando o seu papel com muita qualidade, empenho e muita afinco. Isso só é o coroamento de um ano de muita dedicação e muito esforço dos profissionais que carregam um nome de peso como o do Grupo A TARDE. Ter esse reconhecimento é mais um grande passo para o Grupo, que vem se reconstruindo ao longo dos anos e mostrando que a gente tem hoje a melhor equipe política da Bahia”, enfatizou



Equipe de A TARDE ao lado dos premiados | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

De autoria do vereador Téo Senna (PSDB), instituído em 2010, por meio do Projeto de Resolução Nº 14/2010, o prêmio homenageia a memória do jornalista Jânio Lopo, uma referência no jornalismo político baiano, falecido em 5 de março de 2010, e tem como objetivo reconhecer jornalistas que cobrem as atividades legislativas da Câmara Municipal de Salvador.