Júnior Magalhães reafirma apoio a Bruno Reis nas eleições

Titular da Sempre e o prefeito Bruno Reis - Foto: Divulgação

O secretário Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), disse que segue trabalhando em prol da capital baiana e reafirmou o seu compromisso com grupo do atual prefeito da capital baiana.

Apesar de seguir caminhos contrários aos da sua mãe, Tonha Magalhães, que é cotada para compor a chapa nas eleições de Candeias, sua cidade natal. Junior diz que respeita a decisão adotada por sua mãe, contudo, manterá o mesmo posicionamento político adotado desde o início de sua carreira desde 2002.

Ele reforça que Tonha Magalhães possui ampla experiência na administração pública, e muitos anos de dedicação à política e ao bem-estar da população de sua cidade. O secretário destacou ainda que não se envolverá em atividades de campanha no seu local de origem, e que a população terá o tempo necessário para conhecer as propostas, avaliar e escolher quais as melhores opções para a administrar a cidade.