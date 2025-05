LDO 2026: orçamento de Salvador deve crescer em R$ 1 bilhão

Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O orçamento de Salvador deve ter um aumento de pouco mais de R$ 1 bilhão para o ano de 2026. Essa é a estimativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil), de acordo com o projeto de lei enviado à Câmara Municipal da capital (CMS).

A proposição, que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), foi protocolada na quinta-feira passada, 15, e prevê uma receita total de R$ 13,1 bilhões nos cofres públicos. Esse valor corresponde ao primeiro ano do novo ciclo orçamentário, que se estende até 2029.

Na última LDO encaminhada pelo Executivo, a previsão era de um orçamento de R$ 12 bilhões, conforme descrito na proposição do ano passado.

“Para o período 2026/2028 foram estimadas receitas num total aproximado de R$ 13,1 bilhões; R$ 13,0 bilhões, R$ 13,3 bilhões respectivamente, ancoradas de forma expressiva nas receitas correntes, originárias dos impostos e taxas municipais (IPTU, ISS, Taxas de Fiscalização e outras), contribuições e receitas patrimoniais”, diz um trecho do texto.

Empréstimo

O Executivo ainda prevê um investimento de R$ 880,6 milhões adquiridos com as instituições financeiras internacionais, a exemplo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Saiba valores adquiridos com cada banco

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): R$ 118,4 milhões;

Banco Mundial: R$ R$ 327,5 milhões;

Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF): R$ 226,3 milhões;

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): R$ 228,4 milhões.

Os recursos, de acordo com a proposição, serão fundamentais para impulsionar a execução de projetos estruturantes em áreas prioritárias, promovendo modernização urbana, mobilidade, sustentabilidade e inclusão social.

Emendas

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito também menciona as emendas parlamentares, chamadas de emendas impositivas, destinada pelo Congresso Nacional. Segundo o documento, o município deve receber R$ 300 milhões.

"Para o exercício vindouro R$ 297,6 milhões, ampliando o fôlego do Programa de Governo com recursos canalizados para investimentos em vias públicas, equipamentos urbanos, esporte e lazer, praças, saúde, assistência social, dentre outras intervenções", diz o projeto.

Entenda o que é o PLDO

Elaborado de acordo com os princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto define as diretrizes que nortearão a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), refletindo o compromisso da gestão municipal com o equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento sustentável de Salvador.

Envio de emendas

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) iniciou, nesta terça-feira, 20, ao prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026. Os parlamentares poderão encaminhar suas propostas até o dia 3 de junho.

A apresentação de emendas é uma etapa fundamental no processo legislativo, permitindo que vereadores e a sociedade contribuam diretamente para o aprimoramento das políticas públicas e da gestão orçamentária da cidade.

Votação

Em discussão na Comissão de Finanças, a proposta ainda não tem data para ser apreciada em plenário pelos demais vereadores.