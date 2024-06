Leo Prates assume subcomissão dos planos de saúde na Câmara | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) assumiu a presidência da subcomissão que irá analisar os cancelamentos de planos de saúde privados, que têm prejudicado, principalmente, pessoas com deficiências e portadores de doenças raras.

O convite foi feito pelo presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, deputado Dr Francisco.

“Por conta do meu histórico de defesa da pessoa com deficiência, fui procurado por entidades e familiares de pacientes que foram prejudicados pelo cancelamento das suas apólices de plano de saúde. Com a subcomissão, teremos um grupo dedicado a tratar desse assunto e defender os interesses da população”, declarou Leo.

O cancelamento dos planos de saúde também começou a ser debatido em comissão no Senado.

