Léo Santana pode ser contemplado com maior honraria da Alba

O cantor Léo Santana deve ser contemplado com a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a Comenda 2 de Julho. A proposta foi encaminhada à Casa pelo deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil).

No projeto, o artista é considerado pelo parlamentar como sendo “um dos maiores artistas do Brasil, sendo um dos grandes ícones e representantes do pagode baiano e do Carnaval de Salvador”. A homenagem, segundo o deputado, é “em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Bahia”.

Marcinho Oliveira também destacou a versatilidade do “GG”, que passeia por todos os ritmos como o sertanejo, samba, pagode, funk e piseiro. É um artista “pop em total ascensão e com uma carreira musical promissora, transformando em sucesso aquilo que se propõe a fazer”, elogiou o autor da homenagem.

Léo Santana nasceu em Boa Vista do Lobato, em Salvador. Começou a carreira tocando percussão na banda Som Bahia com o nome artístico de Léo Silva. Ganhou um cavaquinho de sua mãe e depois começou também a tocar pandeiro na banda Simplicidade Maior.

Um tempo depois, Léo montou a banda Zair, que depois passou a se chamar Garotos de Programa. Foi, então, convidado a entrar na banda Pegadha de Guettho, mas foi na Parangolé que alcançou projeção para o sucesso e reconhecimento do grande público. Em 2009, escreveu, junto com Nenel, fundador da Banda Parangolé, a música Rebolation, que se consolidou como o “hit do verão” daquele ano.