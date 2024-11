"Mais que um sobrinho", diz Jerônimo sobre morte de filho de Marta

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O governador Jerônimo Rodrigues publicou um texto de despedida do sobrinho Marcelo Rodrigues, filho da vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, que morreu na quarta-feira, 13. Em tom de despedida, o chefe do Executivo baiano classificou sua relação com Marcelo como a de pai para filho.



"A natureza humana não nos preparou para o gesto de os mais velhos enterrarem os mais novos. O Marcelo foi mais que um sobrinho para nós; foi um filho querido, que sempre terá um lugar especial em nossa memória e em nossos corações", escreveu o governador nas redes sociais.

O filho da vereadora morreu na quarta-feira, 13, devido a um câncer de língua. Marcelo Rodrigues, de 41 anos, estava internado no Hospital Aliança, em Salvador, onde passava por tratamentos clínicos.

O sepultamento de Marcelo Rodrigues ocorreu nesta quinta-feira, 14, no Cemitério Jardim da Saudade. O velório foi iniciado às 9h e a cremação ocorreu às 15h.