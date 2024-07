Marcelo Werner explica esquema de segurança para o 2 de Julho

"Serão 1.300 policiais militares, civis bombeiros e do DPT, que estarão à disposição da população" - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Titular da pasta da Segurança Pública da Bahia, o secretário Marcelo Werner falou sobre o esquema montado pela SSP para a realização dos festejos ao 2 de Julho. Ele destacou os investimentos em efetivo policial e equipamentos para proporcionar segurança à população.



"Data importante para a Bahia e o Brasil. Hoje a gente preparou um grande esquema de segurança para que os cidadãos venham a acompanhe essa festa cívica e popular. Serão 1.300 policiais militares, civis bombeiros e do DPT, que estarão à disposição da população. Além disso, teremos 300 câmeras espalhadas ao redor do circuito, desde a Lapinha até o Centro Histórico. Temos câmeras de reconhecimento facial, a central de comando e controle da SSP seus 16 órgãos estaduais e municipais já estão à disposição e funcionando desde a data de ontem para acompanhar os preparativos da festa. Teremos ainda policiais velados no circuito para garantir a segurança de todos", disse Werner.