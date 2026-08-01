Margareth Menezes lidera Cortejo da Cultura em Salvador neste sábado

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A ministra da Cultura, Margareth Menezes, comandará neste sábado, 1º, o Cortejo da Cultura durante a convenção que oficializará a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao Governo da Bahia.

A mobilização reunirá artistas, mestres da cultura popular, coletivos e agentes culturais no Parque de Exposições, em Salvador.

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O Cortejo da Cultura integra a programação da convenção e tem como proposta reunir representantes de diferentes segmentos culturais em um ato coletivo. Além de Margareth Menezes, o evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos integrantes da chapa majoritária.

Segundo a organização, a iniciativa busca destacar a participação do setor cultural no debate sobre desenvolvimento econômico, políticas públicas e transformação social, reunindo artistas, grupos e coletivos de diversas áreas.

Convite ao setor cultural

Margareth Menezes convocou fazedores e fazedoras de cultura para participarem da mobilização, afirmando que o momento representa uma oportunidade de fortalecer a presença da cultura nos espaços de participação social.

Em mensagem divulgada pela organização, a ministra afirmou que a cultura esteve presente em momentos importantes da história do país e destacou a ampliação dos investimentos públicos e das políticas culturais como fatores que estimulam maior participação do setor.

Mobilização reúne diferentes manifestações culturais

A expectativa é que o cortejo reúna representantes de manifestações como samba de roda, hip hop, audiovisual, artes plásticas e outras expressões culturais baianas e brasileiras.

De acordo com os organizadores, a proposta é transformar a mobilização em um espaço de encontro entre artistas, mestres da cultura popular e coletivos culturais durante a convenção partidária, reforçando a participação do setor no debate público.