Metrô de Salvador tem ganho de 14% em número de passageiros | A TARDE

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) registrou uma média diária de 389 mil passageiros nos primeiros 13 dias do mês de março de 2024, conforme dados obtidos pelo portal A TARDE junto à CCR Metrô Bahia, concessionária do modal. O número representa um aumento de 14% na quantidade de usuários, com relação ao mesmo mês de 2023, quando a média ficou em 341 mil pessoas.

A CCR já esperava um aumento no número de usuários do sistema. Ainda assim, o ganho de passageiros superou em 5% a expectativa da concessionária, alcançando a meta que estava estabelecida apenas para 2025.

Na avaliação da empresa, o aumento tem relação com a inauguração, no fim do último mês de dezembro, da Estação Águas Claras, que finalizou a implantação do chamado “tramo 3” da Linha 1 do metrô. Segundo a análise da CCR, a chegada do SMSL ao coração da periferia de Salvador teria levado ao sistema uma parte da população que, antes, não utilizava o modal.

Os números e a análise deles foram levados pela concessionária, nesta quarta-feira, 14, ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante uma reunião. O gestor estadual demonstrou empolgação com os resultados e sinalizou que a tendência é que, com a inauguração da Nova Rodoviária de Salvador, também em Águas Claras, a circulação de passageiros cresça ainda mais.

“Hoje, eu tive acesso ao relatório e o último tramo, o tramo 3 que fizemos, em Águas Claras, está dando superávit de passageiros. Já bateu a expectativa que era para 2025. Imagine quando a gente estiver com a rodoviária funcionando. E estamos trabalhando para isso. Já já vocês também terão novidades sobre ela”, disse Jerônimo na oportunidade.

Outras movimentações do governo do estado, como a criação da Estação Campo Grande, na chamada “Expansão Sul”, tendem a aumentar ainda mais o número de usuários do SMSL. Em entrevista ao portal A TARDE em janeiro, o ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, apontou que essa ampliação poderia acrescer 100 mil pessoas ao sistema.

A própria gestão estadual, que chegou a estudar a possibilidade de investir mais dinheiro no contrato para acelerar a implantação do tramo 2 da Linha 2 — a Estação Lauro de Freitas —, agora considera que o gatilho de 6 mil usuários hora/pico previsto em contrato será batido em breve, não havendo necessidade de um esforço extra para a ampliação do SMSL em seu vetor norte.

