Estação Águas Claras do metrô supera expectativas de circulação | A TARDE

A Estação Águas Claras, trecho mais recente construído pelo governo do estado no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), já superou a média de usuários prevista para 2024, alcançando a expectativa da CCR Metrô Bahia — concessionária do serviço — para 2025. A informação foi revelada na tarde desta quarta-feira, 13, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que ainda sinalizou para um avanço da construção da Nova Rodoviária, a ser instalada próxima ao local.

“Hoje também eu tive uma reunião com a empresa que dirige o metrô, a CCR, e nós ali conversamos sobre outras frentes. Vocês já já terão novidades. Uma delas é a avaliação positiva que nós tivemos. Hoje, eu tive acesso ao relatório e o último tramo, o tramo 3 que fizemos, em Águas Claras, está dando superávit de passageiros. Já bateu a expectativa que era para 2025. Imagine quando a gente estiver com a rodoviária funcionando. E estamos trabalhando para isso. Já já vocês também terão novidades sobre ela”, contou Jerônimo.

A reunião entre Jerônimo e a CCR também teria passado por outros debates, como a chamada “Expansão Sul”, que levaria o metrô de Salvador para o bairro do Campo Grande, no Centro da cidade, a partir da Estação da Lapa. Conforme apuração do portal A TARDE, um projeto para essa ampliação deve ser apresentado pelo governo do estado ainda neste primeiro semestre.

A Expansão Sul é um projeto que, segundo o ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, já estaria inscrito para receber verbas oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O investimento federal no sistema de transporte de Salvador pode chegar a R$ 7 bilhões.

Governador revelou conteúdo de reunião com a CCR durante entrevista à imprensa nesta quarta, 13 | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Outro tema abordado no encontro entre Jerônimo e a CCR foi a elaboração de estudos de viabilidade para a implantação de um trem regional entre Salvador e Feira de Santana. Nesta quarta, o governador citou ainda a possibilidade desse novo sistema ferroviário passar pelo município de Camaçari, o que ainda não havia sido especulado.



“[Discutimos] também um estudo sobre chegar até Feira de Santana, chegar a Camaçari, ver se tem a possibilidade de implantação de um sistema ferroviário — um trem ou algo equivalente — que possa expandir e aumentar a captação de passageiros”, revelou o governador.

Por fim, Jerônimo deixou escapar que o VLT (veículo leve sobre trilhos) de Salvador, que está em processo licitatório, também foi pauta da reunião. Nos bastidores, o governo considera a possibilidade de incluir o novo modal no SMSL, o que daria à CCR a administração do serviço. A ideia chegou a ser citada por Rui Costa, durante uma entrevista ao portal A TARDE em janeiro.

“O outro que conversamos com eles foi o VLT: no dia 25 ou 26, abriremos os envelopes. Essa é a parte de valor. São duas licitações: uma da parte de valor e a outra é licitação da área técnica. Então, no dia 25, a gente abre os envelopes das empresas apresentando valores e, mais adiante, a gente abre os envelopes das propostas técnicas. E aí eu espero que a gente possa, muito em breve, também iniciar as obras do VLT”, finalizou Jerônimo.

Veja também

>> Saiba os planos do governo para o transporte ferroviário na Bahia