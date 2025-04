“Mudou o conceito da comunicação pública no Brasil", afirma Luciano Suedde sobre Fórum de Secoms

Luciano Suedde afirmou que cada edição do Fórum representa ganho para a comunicação pública nos estados brasileiro

O chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom), Luciano Suedde, representando o Governo do Estado, participou da abertura do 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom), na quinta-feira, 3, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Nesta edição do encontro, os desafios e as possibilidades da atuação digital dominam a pauta. O evento segue até esta sexta-feira, 4. Luciano Suedde afirmou que cada edição do Fórum representa ganho para a comunicação pública nos estados brasileiros.

“Eu participei das sete edições do Fórum, que foi criado na Bahia. O Fórum nos auxilia a tirar dúvidas e seguir uma linha de normas e critérios, além de aprofundar conhecimentos em áreas como digital, contratos e licitações. A gente só faz ganhar com esse encontro”, destacou.

Programação

Nesta quinta-feira, 3, após a abertura, a programação do 7º FNSecom inclui palestras sobre publicidade governamental e estratégias de tempo real no âmbito digital. A agenda do dia se encerra com apresentações de cases e debates.

Nesta sexta-feira, 4, a programação inclui abordagens sobre as plataformas Netflix e LinkedIn, além da palestra com o ministro Sidônio Palmeira. O Fórum se encerra com a assinatura de carta-compromisso dos participantes.

O Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom) foi criado em 2023 como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses comuns das pastas de Comunicação dos Estados e do Distrito Federal.

O Fórum é o órgão máximo do CNSecom, com poderes deliberativos e normativos. É integrado pelos secretários e dirigentes de órgãos correlatos das unidades da federação, norteados pela defesa da democracia e das liberdades de expressão e de imprensa.

Entre as finalidades do CNSecom está a participação para propor, formular e implementar políticas de comunicação pública. Também é tarefa do Conselho promover a articulação entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e as Secretarias de Comunicação dos Estados, do Distrito Federal e dos órgãos correlatos, bem como mobilizar as bancadas federais no Congresso Nacional para defesa e aprovação de matérias de interesse da Comunicação Pública, por meio da apresentação de estudos e propostas normativas.