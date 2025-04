Grupo Globo demite narrador esportivo famoso após 14 anos

Grupo Globo de Comunicação - Foto: Divulgação

O Grupo Globo demitiu no final de março o narrador esportivo Clayton Carvalho, que realizava transmissões nos canais esportivos, com presença frequente em SporTV e Premiere. A informação é da Folha.

Clayton Carvalho chegou ao Grupo Globo em 2011 para ser narrador do SporTV e Premiere, realizando transmissões de partidas de diversas competições do futebol brasileiro, além de narrar lutar no Canal Combate e de corridas da Stock Car. Durante seu período no grupo também cobriu os Jogos Olímpicos de 2016, 2021 e 2024.

Para o lugar de Clayton Carvalho, o Grupo Globo recrutou o narrador Antero Neto, que atuava na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. Com isso, ele deve se mudar para o Rio de Janeiro.