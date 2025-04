Atriz da Globo choca web ao revelar noivado com homem trans

ROMANCE NO AR

A atriz anunciou o noivado na web - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Thalita Carauta usou suas redes sociais para declarar seu amor pelo ator Tay O’hanna, que é um homem trans. A atriz da Globo publicou uma foto ao lado do amado em seu perfil do Instagram e declarou seu amor por ele.

“Sol do meu dia”, escreveu ela na legenda da publicação. Os dois estão juntos desde 2020 e ficaram noivos no final do ano passado, mantendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes e da web.

Entretanto, a declaração chocou alguns internautas, que não sabiam do relacionamento da famosa, que interpretou a personagem Leidi em ‘Mania de Você’, com o rapaz.