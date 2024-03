Novo conselheiro do TCM revela surpresa com votação dos pares | A TARDE

Apesar de ter saído vitorioso nas urnas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Paulo Rangel afirmou que esperava mais votos para a sua condução ao cargo de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Para o pleito, Rangel contou com 5 votos a menos, devido ao anúncio do PCdoB que optou por não participar da votação, após o deputado Fabrício Falcão ser preterido da disputa. Além da deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV) que, por motivos de saúde, precisou se afastar temporariamente das atividades legislativas.

"Primeiro, nós tivemos a deputada Ludmilla que fez uma cirurgia. De certa forma, me surpreendeu. Eu esperava ter aí uma média de 38 a 42 votos, para ser sincero. Mas, nós chegamos ao nosso objetivo que era a vitória. O importante é o bom combate e eu estava absolutamente tranquilo para o resultado que viesse", afirmou o petista à imprensa.

Questionado sobre o posicionamento da sigla aliada, Rangel lamentou a ação dos comunistas. Em fevereiro, o petista confiava na possibilidade de ter o apoio dos aliados para chancelar a vaga, conforme confidenciou ao portal A TARDE.

"Eu discordo. Até porque eu sou um democrata convicto. A federação toda me apoiando, tivemos todos os deputados do governo, que eles fazem parte. Eu só tenho a lamentar a não participação do PCdoB", declarou, em coletiva de imprensa.

E complementou: "isso me entristece, não só pelos votos. Mas, eu acho que o PCdoB somaria muito, até na qualidade também. É uma pena, eles seguirem o caminho deles que eu discordo, eu acho que eles não estavam certo, mas eu respeito".

O petista se consagrou o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), nesta tarde, com 36 votos para herdar a cadeira deixada por Fernando Vitta, em dezembro, contra 22 do ex-presidente da Alba, Marcelo Nilo (Republicanos). A sessão ordinária contou com a presença de 58 dos 63 deputados.