Novo plano de ação prevê reduzir impactos da dengue no Brasil

Anúncio aconteceu no Palácio do Planalto com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e da secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana - Foto: Laudemiro Bezerra/MS

Para diminuir os números de casos e óbitos por Dengue, Chikungunya, Zika e Oropouche no próximo período sazonal no Brasil, o Governo Federal lançou, nesta quarta-feira, 18, o plano de ação para redução dos impactos das arboviroses. O documento foi construído com a participação de pesquisadores, gestores e técnicos dos estados e municípios, além de profissionais de saúde que atuam na ponta, em contato direto com as comunidades e que conhecem de perto os desafios em cada região do país, com atenção às regiões de maior vulnerabilidade social.



Leia mais

>> Anatel ameaça Twitter/X após "intenção deliberada" de desobedecer STF

O anúncio aconteceu no Palácio do Planalto com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e da secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana.

“Passamos por um momento de alta no número de casos de dengue no nosso Estado e, com muito trabalho, investimentos e ações do Governo da Bahia em parceria com os municípios, conseguimos superá-lo. Nossa aprendizagem com o combate à dengue pôde ser compartilhada com outros estados e municípios e faz parte desse plano de ação do Governo Federal”, afirma Roberta Santana.



Leia mais

>> Avião com governador faz pouso forçado de emergência; saiba detalhes

Foram mais de R$ 21 milhões investidos pelo Governo da Bahia, abrangendo a aquisição de novos veículos de fumacê, distribuição de kits para agentes de endemias e envio de medicamentos e equipamentos, além da oferta de treinamento para equipes assistenciais.

Essas ações foram complementadas pela mobilização das forças de segurança e emergência e pelo uso de agentes com bombas costais em apoio aos municípios para aplicar inseticida nas áreas mais afetadas.

Em 2024, até o dia 14 de setembro, foram notificados 231.871 casos prováveis de dengue na Bahia, com 143 óbitos. Atualmente, 19 municípios estão em epidemia da doença. No mesmo período, foram notificados 15.712 casos prováveis de chikungunya, com nove óbitos. Em relação ao zika, 1.067 casos prováveis foram notificados, sem óbitos.

O plano

O plano do Ministério da Saúde está baseado nas evidências científicas mais atualizadas, novas tecnologias e representa um pacto nacional para o enfrentamento a essas doenças. O objetivo é apresentar ações que serão coordenadas pelo Governo Federal em estreita parceria com estados e municípios e colaboração de instituições públicas e privadas, bem como de organizações sociais.

Nesse cenário, o programa de redução dos impactos das arboviroses trabalha em seis eixos de atuação com foco para implementação no segundo semestre do ano - quando todas as condições climáticas são favoráveis ao aumento de casos. São eles:

• Prevenção;

• Vigilância;

• Controle vetorial;

• Organização da rede assistencial e manejo clínico;

• Preparação e resposta às emergências;

• Comunicação e participação comunitária.

Para a secretária Roberta Santana, um dos destaques é o eixo 4, de organização da rede assistencial e manejo clínico. “É um eixo que trabalha a atualização de protocolos clínicos e diretrizes, parcerias com entidades públicas e privadas e a capacitação das equipes de trabalho, o que temos feito bastante no nosso Estado, além de promover algo muito importante que é um mutirão para cirurgias em crianças com sequelas de Zika”, declara.

Durante o período intersazonal, ou seja, no intervalo entre os picos de casos, serão intensificadas as ações preventivas, com retirada de criadouros do ambiente e a implementação das novas tecnologias de controle vetorial.

Entre as novas tecnologias está a ampliação do método Wolbachia, uma bactéria presente em cerca de 60% dos insetos. No entanto, não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti. Quando presente neste mosquito, a bactéria impede que os vírus da dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro dele, contribuindo para redução das doenças. O método funciona assim: mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia são liberados para que se reproduzam com os Aedes aegypti locais estabelecendo, aos poucos, uma nova população dos mosquitos, todos com Wolbachia.

O Ministério da Saúde ainda vai expandir o uso de Estações Disseminadoras de Larvicida para controle do Aedes aegypti nas periferias brasileiras. A estratégia, desenvolvida e coordenada por pesquisadores da Fiocruz Amazônia, foi testada e aprovada com resultados comprovados em 14 cidades brasileiras, de diferentes regiões, nas quais foi aplicada entre 2017 e 2020. O plano ainda prevê ampliar o uso de insetos estéreis em aldeias indígenas e a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) em áreas de alta circulação de pessoas.

Também será feita uma força-tarefa de sensibilização da rede de vigilância para a investigação oportuna de casos, coleta de amostras para diagnóstico laboratorial e identificação de sorotipos circulantes. Está prevista, ainda, a organização de fluxos da rede assistencial, revisão dos planos de contingência locais, gestão dos estoques de inseticidas, insumos para diagnóstico laboratorial e assistência ao doente.

Para o período sazonal, caso ocorra nova alta sensível de casos, estão previstas medidas estabelecidas no plano de contingência, focadas, sobretudo, no fortalecimento da rede assistencial para redução das hospitalizações e óbitos evitáveis. São prioritárias as ações relacionadas ao manejo clínico adequado, seguro e executado em tempo oportuno, além da organização dos serviços. Nesse período, as ações de vigilância devem priorizar a coleta de amostras para exames específicos com foco em casos graves e investigação oportuna de óbitos.

“Nessa seara, destacamos, dentro do plano, a importância da agenda de alinhamento de recomendações entre os Estados e os Municípios para a melhor prevenção e resposta às emergências das arboviroses”, analisa a secretária da Saúde da Bahia.

A vacinação contra a dengue segue sendo uma importante estratégia, com público e locais restritos devido ao quantitativo limitado de doses fornecidas pelo laboratório. Nesse sentido, o mais importante é intensificar e unir esforços de toda a sociedade e poder público para redução dos focos do mosquito e preparação dos serviços de saúde. Na Bahia, mais de 180 mil doses da vacina já foram aplicadas em 125 municípios.

Com informações do Ministério da Saúde