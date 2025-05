Pedágio Salvador-Feira pode passar dos R$ 20 com nova concessão

Número de praças de pedágio pode aumentar comnova concessão - Foto: Divulgação / ViaBahia

O pedágio cobrado na BR 324 pode sofrer um reajuste significativo. A nova proposta de concessão prevê o aumento da tarifa do pedágio de R$ 7 para mais de R$ 25 no trecho entre Salvador e Feira, além de dobrar o número de praças ao longo dos 660 km.

A informação foi divulgada em audiência pública conduzida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Feira de Santana, na terça-feira, 6.

O projeto, denominado Rota 2 de Julho, prevê R$ 24 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, em 663 quilômetros das rodovias BR-324 e BR-116.

O trecho, hoje sob concessão da ViaBahia, terá o contrato encerrado no dia 15 de maio, após acordo entre órgãos estatais e a própria concessionária, enquanto a nova concessão deve ter início em 2026.

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) criticou a velocidade e a falta de transparência no processo e alertou para possíveis prejuízos à população baiana. Segundo o deputado, as audiências, estão sendo mal divulgadas, o que repercute na baixa participação popular.

“O povo baiano não pode ser deixado de fora de uma decisão que impacta diretamente seu dia a dia. Esse processo é apressado. Nós queremos uma estrada segura. Nós queremos um preço justo do pedágio. Nós não queremos repetir uma nova Via Bahia”, disse o deputado do PT, que criticou a negligência da ANNT na fiscalização da execução do contrato da ViaBahia.