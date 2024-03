Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo Rodrigues aguarda consórcio chinês | A TARDE

Animado com o avanço das obras de sondagem da Ponte Salvador-Itaparica, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que os próximos passos para o início da construção do equipamento dependem apenas do consórcio chinês.

“Estamos também aguardando para que os consórcios assinem os seus compromissos que estão pendentes, paguem aquilo que estão devendo na obrigação contratual. Eu tenho muita fé que a gente iniciará, em breve, já com o projeto executivo, os trabalhos da ponte”, disse o petista, durante entrega do programa Bahia pela Paz, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A Ponte Salvador-Itaparica está em fase de sondagem na Ilha de Vera Cruz e em Água de Meninos, na capital baiana, como um dos processos para instalação do pilar da ponte. No último domingo, 10, chegou à Bahia, seis contêineres com equipamentos e materiais que serão utilizados na sondagem.

"As duas sondagens que aconteceram em terra firme tanto em Vera Cruz quanto aqui em São Joaquim, no lado de Salvador, mas, recentemente, em águas rasas. [...]. Eu quero, inclusive, que a Bahia torça para que dê certo. Nós estamos trabalhando para que a sondagem de águas rasas e profundas aconteçam logo”, afirmou o petista nesta quarta-feira, 13, aos jornalistas.

Na oportunidade, Jerônimo aproveitou para alfinetar os adversários e ressaltou que as obras realizadas pela gestão não têm caráter "eleitoreiro", pois a medida "não combina" com o perfil do seu grupo político.

Mesmo otimista com o progresso das sondagens, o governador garantiu que está “precavido” para qualquer intercorrência sobre o tema. “Estou realmente muito contente, mas estou muito precavido porque estamos fazendo a parte nossa [...]”, concluiu.

