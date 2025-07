Prefeito de Cruz das Almas é processado após ofender deputado do PT

Deputado Robinson Almeida (PT) e prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos) - Foto: Divulgação | Assessoria Robinson Almeida | Divulgação

A briga entre o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos) e o deputado estadual Robinson Almeida (PT) ganhou um novo capítulo.

Isso porque o parlamentar ingressou com uma ação judicial contra o gestor municipal após ter sido alvo de uma série de insultos pessoais e políticos.

Durante entrevista à Rádio Excelsior Recôncavo, na última quinta-feira, 26, o prefeito chamou o petista de “nigrinha de ponta de rua” e o acusou de desviar “dinheiro [de Cruz das Almas] para campanha [política]”.

“Essas falas ultrapassaram todos os limites da civilidade e da legalidade. Não é aceitável que um representante público use de ataques racistas, caluniosos e ofensivos para tentar desviar o foco do debate político. Não me calarei diante disso”, afirmou Robinson Almeida.

Para além das ofensas citadas, o prefeito Ednaldo Ribeiro também se referiu ao deputado como “João ninguém”, “fofoqueiro” e “mentiroso”, ao acusá- de propagar fake news sobre o pedido de empréstimo no valor de R$ 60 milhões feito pelo Executivo à Câmara de Vereadores.



Entenda o processo judicial

O processo movido pelo parlamentar se baseia ainda em três crimes tipificados no Código Penal: Calúnia (Art. 138), Difamação (Art. 139) e Injúria (Art. 140), além de Calúnia Eleitoral (Art. 324 do Código Eleitoral) – por acusação falsa de crime eleitoral, com intuito de atingir a imagem do parlamentar.

Ao usar o termo "nigrinha de ponta de rua", o prefeito também fica passível de responder por injúria racial, crime inafiançável e imprescritível, segundo afirma o deputado estadual.

“Não se trata apenas de proteger minha honra pessoal, mas de impedir que a política se torne um espaço de violência verbal, desinformação e racismo institucionalizado. O debate de ideias é saudável. Ataques pessoais e calúnias, não. Racismo, muito menos”, enfatizou Robinson.