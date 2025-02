Prefeitura gasta R$ 96 mil para reformar escadas do Thomé de Souza

Sede da prefeitura de Salvador - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), contratou uma empresa para recuperar as escadas metálicas do Palácio Thomé de Souza.

A intervenção, contudo, acontece em meio às discussões sobre a possibilidade da sede do gabinete do prefeito Bruno Reis (União Brasil) deixar de funcionar na Praça da Sé. A eventual mudança deve-se a um risco de demolição do espaço devido a uma ação judicial que tramita há mais de 20 anos na Justiça Federal.

A empresa contratada para realizar a obra é a Montraço Montagem Serviços LTDA, que receberá R$ 96.531,02, pelo serviço no prazo de quatro meses.

O contrato com o empreendimento foi firmado nesta quinta-feira, 23, conforme consta no Diário Oficial do Município (DOM), e segue vigente até maio.