Prefeitura investe mais de R$ 17 mi para requalificar Gamboa de Baixo

A prefeitura de Salvador definiu, nesta quinta-feira, 26, a empresa que será responsável pela requalificação da orla da Gamboa de Baixo, localizada entre os bairros de Dois de Julho e Comércio. Trata-se da CBS (Construtora Bahiana de Saneamento LTDA), com sede na capital baiana.

O contrato firmado pela gestão municipal, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), custará aos cofres públicos um pouco mais de R$ 17 milhões, com o critério de maior desconto após licitação. O abatimento oferecido pelo empreendimento foi de 6,85%. A estimativa da prefeitura era desembolsar R$ 18 milhões para a intervenção.

Entre as novidades da nova orla, banhada pela Baía de Todos os Santos, está a reconstrução de uma contenção, entregue em 2022, que, após a obra, passa a servir também como espaço de lazer. Segundo a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o local terá praças, parque infantil, com estrutura de apoio a restaurantes e pescadores.

O valor desembolsado, que ao todo é de R$ 17,631 milhões, também será utilizado para a construção do Píer Centro-Salvador, como antecipado pelo Portal A TARDE.

De acordo com a presidente da autarquia, Tânia Scofield, a revitalização será viabilizada pelo mar, devido ao difícil acesso ao local. “Uma balsa será utilizada para levar os materiais e para realizar os descartes”, disse. A expectativa é que a estrutura seja entregue em 2025.