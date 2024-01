"Prefiro aguardar anúncio", diz Wagner sobre Lewandoski no governo | A TARDE

Presente na Lavagem no Bonfim, na manhã desta quinta-feira, 11, o senador Jaques Wagner (PT-BA) falou sobre a possível escolha de Ricardo Lewandoski para o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública.



"Eu prefiro aguardar o anúncio público. Mas é um grande nome, sem dúvida nenhuma. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal [STF], é um homem que tem uma experiência grande, então, na minha opinião, tudo caminha para isso", disse o petista em coletiva de imprensa.

Segundo informações da CNN Brasil, Lewandoski será anunciado no cargo no final da manhã desta quinta-feira, 11.

Wagner chegou a ser cogitado como chefe da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, assim como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Dino deixou a pasta para assumir a vaga de Rosa Weber no STF. Sua posse acontecerá em fevereiro.