Projeto de criação do Hospital Regional do Sisal entra no PAC | A TARDE

O projeto para a construção do hospital Regional do Sisal entrou no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, conforme informou o autor, o deputado estadual Luciano Araujo (Solidariedade), na segunda-feira, 13.

O parlamentar enviou a Indicação (Nº 26628/2023), que solicita ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para que, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), seja realizada a construção do equipamento.

“O território do Sisal abrange 20 municípios e possui mais de 600 mil pessoas, segundo dados do IBGE, ou seja, tais dados, por si só, justificam a iniciativa, tendo em vista a ausência de estrutura hospitalar que atenda a média e alta complexidade na nossa região”, afirma o parlamentar.

“O Hospital do território do Sisal terá um impacto positivo em nossa região, fornecendo serviços de saúde de qualidade para todos. É o primeiro passo. Estamos construindo um futuro melhor!”, disse Luciano Araujo.

A expectativa é que a unidade atenda o território do sisal que alcança as cidades de Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Queimadas, Retirolândia, São Domingos, Quijingue, Nordestina, Santaluz, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente.