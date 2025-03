PV de Salvador agradece apoio de políticos após sequestro de presidente estadual

Ivanilson Gomes é presidente estadual do PV da Bahia - Foto: Reprodução | Facebook

O Partido Verde Salvador agradeceu, em nota, o apoio e a solidariedade das autoridades e partidos políticos da Bahia dado aos correligionários devido ao sequestro, ainda em curso, do presidente da sigla na Bahia, Ivanilson Gomes.

Ivanilson foi sequestrado na tarde de sexta-feira 14, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e ainda não foi encontrado. O governador se reuniu com chefes das forças de segurança do Estado para discutir ações efetivas e a elucidação do crime. Ele está mantido em cativeiro e os sequestradores já estão em contato com familiares para exigir resgate. Os criminosos estão cobrando o valor de R$ 500 mil (meio milhão), segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.



"Agradecemos ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pelas providências imediatas e pela atuação das autoridades competentes; ao deputado estadual Vitor Bonfim (PV) pelo apoio irrestrito e ao deputado estadual Roberto Carlos (PV) pela sua solidariedade; à vereadora Juliana Maia (PV) e ao vereador Gleyser Soares (PV); ao presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Penna, pela sua manifestação de solidariedade e apoio; ao diretório estadual do PT na Bahia, por meio do presidente Éden Valadares (PT) pela união e mobilização de todos; ao presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Azi (UB), pelo apelo às autoridades; ao senador Angelo Coronel (PSD) pela confiança nas investigações da SSP-BA; ao deputado federal Jorge Solla (PT) pela cobrança de uma apuração rigorosa; à presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD), pela preocupação com a segurança de Ivanilson; e à vereadora Aladilce Souza (PCdoB) pelo apoio à segurança no ambiente político", diz a nota.

"Nosso agradecimento a todos que têm acompanhado e se solidarizado com a causa. Com o apoio de todos, seguimos confiantes de que Ivanilson será resgatado com segurança e sua integridade preservada", completa o texto.