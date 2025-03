Jerônimo discute ações para elucidar sequestro de presidente do PV-BA

Reunião foi realizada na cidade de Jussari, Sul da Bahia, após a inauguração do novo Pelotão da PM e da nova Delegacia Territorial (DT) - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

As novas ações de inteligência para elucidação do crime foram analisadas e discutidas, na tarde deste sábado, 15, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em reunião com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner; a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito; e com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, sobretudo após a prisão de um suspeito de participar do sequestro do presidente do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes.

A reunião foi realizada na cidade de Jussari, Sul da Bahia, após a inauguração do novo Pelotão da PM e da nova Delegacia Territorial (DT).

Análise das imagens de câmeras, depoimentos de testemunhas, entre outras medidas, estão sendo promovidas pelos policiais, com o objetivo de localizar Ivanilson.

Informações sobre movimentações suspeitas relacionadas ao caso podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O serviço funciona em regime de 24h, de forma ininterrupta e a ligação é gratuita.