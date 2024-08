Rede pública de educação da Bahia receberá 600 novos ônibus escolares

Estado já recebeu 150 veículos - Foto: Claudionor Jr./ Ascom SEC BA

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) fez a aquisição de cerca de 600 ônibus escolares que serão direcionados a municípios baianos com escolas com tempo integral. A informação foi confirmada pela secretária da Educação do estado, Rowenna Bito, em conversa exclusiva com o Portal A TARDE.

Segundo Rowenna, o estado já recebeu 150 veículos da nova leva, que atualmente estão em processo de oficialização de documentações e serão compartilhados via emenda de deputados estaduais.

Leia mais

>> Governo da Bahia deve firmar parceria com ACBEU

“Eles já estão na fase de equipar, emplacar, ajeitando documentação”, reforçou.



A previsão, de acordo com a secretária, é que as entregas dos carros sejam realizadas em cerca de 30 dias. “Queremos garantir que o estudante saia de casa para chegar até a escola.”



Leia mais

>> Enem: estudantes baianos terão transporte gratuito no dia da prova

>> ‘Bahia Alfabetizada’ terá projeto de lei enviado à Alba após recesso

Além disso, a líder da pasta detalhou que os municípios que receberão os ônibus também ganharão um reajuste no valor do transporte escolar. “Estamos dando reajuste aos municípios, todos com tempo integral estamos dando reajuste no valor do transporte, por que estamos incentivando que o município entre com a pauta de educação integral.”



A secretária esteve em visita ao Grupo A TARDE e foi recebida pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.