Robinson iguala pleito do TCM com eleição de 2022: "Sem vitória antes"

A poucos minutos da votação que escolherá a nova ou o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta quarta-feira, 8, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) bateu um papo com o Portal A TARDE.

"A base do governo deve estar em torno de 40 deputados, que devem acompanhar o governador, que afunilou o projeto na candidatura de Aline [Peixoto, enfermeira e ex-primeira-dama]", afirmou Robinson, que faz cálculo semelhante ao do seu correligionário Rosemberg Pinto (PT), o líder do governo na Alba.

Apesar de reconhecer o favoritismo de Aline Peixoto diante do adversário, que é o ex-deputado estadual Tom Araújo, o petista rechaça clima de "já ganhou".

"O voto é secreto, ninguém pode contar vitória antes da hora. Inclusive aqui na Bahia tivemos um candidato a governador que alardeava que ia ganhar e ficou chupando dedo", disse Robinson, alfinetando ACM Neto (União Brasil), que perdeu o pleito estadual para Jerônimo Rodrigues (PT), apesar de apenas as pesquisas do Instituto AtlasIntel apostarem na vitória do petista durante o primeiro turno