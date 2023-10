Robinson volta a defender candidatura única da base em Salvador | A TARDE

Indicado pelo PT como o pré-candidato à Prefeitura de Salvador no próximo pleito municipal, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) reafirmou a intenção divulgada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) de constituir unidade na base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em torno de um nome ligado à esquerda.

"O que eu acho é que nós temos que ter critérios para a definição das candidaturas nas diversas cidades da Bahia. O presidente da federação, Éden Valadares, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores, nessa reunião com os deputados estaduais, os vereadores de Salvador e os três partidos, apresentou que o critério que a federação defende é que quem tem mais força política, institucional, social e eleitoral possa liderar as candidaturas em cada cidade. Quando esse critério é aplicado em Salvador, é a federação quem reúne a prerrogativa de liderar, por ter sete vereadores, por ter presença muito enraizada nos movimentos sociais da cidade, por ter lideranças bem votadas em Salvador — deputados federais e deputados estaduais —, por ter simbolicamente também o partido do governador, do presidente da República e os símbolos da estrela e do 13", pontuou.

"Achamos legítimo que cada partido reivindique a sua aspiração, apresente suas candidaturas, e somos da tese da unidade. Queremos uma candidatura única para representar a base de Lula e de Jerônimo em Salvador e entendemos que está na federação e na esquerda o perfil mais adequado para liderar esse processo", avaliou.

Além de Robinson, a federação aponta a deputada Olívia Santana (PCdoB) como possível candidata e, na avaliação do deputado, a possibilidade de haver duas candidaturas da base não deverá ser considerada.

"Nós não fizemos um debate dos nomes dentro da federação. O PT apresentou meu nome e o PCdoB apresentou o nome da deputada Olívia Santana. E esses dois nomes estão sendo apresentados ao conselho político como alternativa. A ideia é que [esses nomes] sejam avaliados em conjunto pelo perfil que apresentam, de representar essa base de esquerda na cidade", pontuou.

Com o PT baiano defendendo a legitimidade de uma candidatura em torno da sigla, apesar de alguns quadros ligados ao partido já admitirem a possibilidade de lançar a candidatura do vice-governador Geraldo Jr. (MDB), voltou a ganhar força uma conversa de que o mesmo poderia se filiar ao PT para se lançar candidato, o que foi rechaçado por Robinson.

"Eu nunca ouvi falar dessa possibilidade. Até porque, lá atrás, o presidente estadual do PT [Éden Valadares] tinha colocado que não haveria espaço para a filiação de lideranças para serem candidatas dentro do PT."