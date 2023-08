Rui prevê ajuda de R$ 800 milhões do governo federal para o VLT

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 21, que o governo federal pode dar um apoio de R$ 800 milhões ao governo da Bahia para a construção do VLT do Subúrbio. O valor seria destinado através do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Assim como a ponte Salvador-Itaparica, o VLT está inicialmente fora do PAC.

"Está no PAC o trecho de Águas Claras até Paripe. O estado apresentou a proposta como BRT, mas em função da desistência do contrato do VLT, o governador Jerônimo vai relicitar, e se ele relicitar tudo junto, esse valor de cerca de R$ 800 milhões pode entrar como contrapartida do governo federal. De alguma forma, essa obra já está no PAC, por que a ideia é integrar a região do Subúrbio, com o VLT, com a estação de Águas Claras (metrô). Hoje já tem um trecho fazendo parte do PAC", declarou Rui, em entrevista durante agenda em Salvador.

Na última semana, o Governo do Estado notificou o consórcio Skyrail, então responsável pela construção do VLT do Subúrbio, para rescisão do contrato. A decisão aconteceu após a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) apontar a rescisão como saída diante da urgência de solução para a continuidade da implantação do sistema de transporte.

Na última quinta-feira, 17, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apontou uma previsão de que, em até 20 dias, sejam concluídos os trâmites burocráticos prévios e o governo lance um novo edital de licitação, para construir o VLT do Subúrbio, em substituição ao antigo trem que ocupava a região.